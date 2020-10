Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

55,03 EUR +3,63% (07.10.2020, 11:39)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

55,01 EUR +1,96% (07.10.2020, 11:26)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com (07.10.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, erhöht in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) von 51 Euro auf 52 Euro.Der Chemiegigant habe eine Neuausrichtung der Anfang 2020 geschaffenen Einheit Global Business Services (rund 8.400 Arbeitsplätze; erbringe Dienstleistungen für den BASF-Konzern (u.a. finanzwirtschaftlichen und logistischen Prozessen, Kommunikation, Personal, Umwelt, Gesundheit, Sicherheit)) angekündigt. In diesem Zusammenhang sollten bis Ende 2022 bis zu 2.000 Arbeitsplätze abgebaut werden. Ab 2023 sollten hierdurch Einsparungen von über 200 Mio. Euro p.a. realisiert werden. Im Prinzip stelle diese Ankündigung nach Meinung des Analysten die Fortsetzung des bestehenden Effizienzsteigerungsprogramms (Kapitalmarkttag November 2018) dar (EBITDA-Steigerung durch Effizienzmaßnahmen in 2021 ggü. 2018: 2,0 Mrd. Euro p.a.).Zudem sei der Abschluss des Verkaufs der Bauchemie (Umsatz Gj. 2019: rund 2,6 Mrd. Euro) an Lonestar vollzogen worden. Der Verkaufspreis (ohne Berücksichtigung von Barmitteln und Finanzschulden) belaufe sich, wie ursprünglich im Dezember 2019 im Rahmen der Bekanntgabe der Verkaufsvereinbarung kommuniziert, auf 3,17 Mrd. Euro. Der Veräußerungsgewinn (Nettobuchwert per 31.12.2019: 2,06 Mrd. Euro) solle in Q4/2020 gebucht werden. In Q4/2020 stehe zudem der Abschluss des Verkaufs des globalen Pigment-Geschäfts an (vereinbarter Verkaufspreis: 1,15 Mrd. Euro). BASF sei das einzige Unternehmen in dem Chemie-Coverage-Universum des Analysten, das noch keinen Ausblick für das Geschäftsjahr 2020 vorgelegt habe.Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die BASF-Aktie. (Analyse vom 07.10.2020)Börsenplätze BASF-Aktie: