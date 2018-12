Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

59,81 EUR -0,83% (14.12.2018, 13:27)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (14.12.2018/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BASF: Vorsichtige Investments bleiben Trumpf - AktienanalyseDie BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) kam nach einer Gewinnwarnung heftig unter Druck, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Der Chemieriese gehe nunmehr von einem deutlichen Rückgang des operativen Ergebnisses (EBIT) vor Sondereinflüssen im laufenden Geschäftsjahr 2018 von 15 Prozent bis 20 Prozent aus. Bisher sei ein leichter Rückgang von bis zu zehn Prozent gegenüber dem Vorjahreswert prognostiziert worden. Als Grund führe BASF unter anderem den niedrigen Rhein-Pegel ins Feld. Daneben habe sich das BASF-Geschäft mit der Autoindustrie infolge des Handelskonflikts zwischen den USA und China seit dem dritten Quartal weiter abgeschwächt. Händlern zufolge sei die Warnung zwar nicht sonderlich überraschend gekommen, das Ausmaß der Senkung sei aber größer als erwartet.Da Analysten im ersten Halbjahr 2019 weiteren Gegenwind befürchten, bleiben vorsichtige Investments Trumpf, so die Experten vom "ZertifikateJournal". (Ausgabe 49/2018)Börsenplätze BASF-Aktie:XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:59,78 EUR -0,99% (14.12.2018, 13:12)