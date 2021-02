Offenlegung von Umständen und Interessen, die die Objektivität der RBI gefährden könnten: www.raiffeisenresearch.com/disclosuresobjectivity



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (26.02.2021/ac/a/d)



Wien (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von der Raiffeisen Bank International AG:Aaron Alber, Analyst der Raiffeisen Bank International AG, nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Chemiekonzern BASF habe heute Morgen Geschäftszahlen für das vierte Quartal bzw. Gesamtjahr 2020 vorgelegt. Dabei seien die Markterwartungen übertroffen worden.Demnach habe die Pandemie im abgelaufenen Geschäftsjahr deutliche Spuren hinterlassen. Wegen Produktionsstopps in der Automobilindustrie und milliardenschwerer Wertberichtigungen im Sommer habe BASF operativ knapp ein Viertel weniger verdient. Unter dem Strich habe daher ein Nettoverlust von EUR 1,06 Mrd. zu Buche gestanden. Die Markterwartungen hätten hierfür im Schnitt bei einem Verlust von EUR 1,35 Mrd. gelegen. 2019 habe dank eines Buchgewinns infolge der Dekonsolidierung von Wintershall noch ein Überschuss von EUR 8,42 Mrd. erzielt werden können. Bezogen auf das vierte Quartal habe man mit einem Gewinn in Höhe von EUR 1,06 Mrd. die Erwartungen (EUR 597 Mio.) ebenfalls übertreffen können.Auf die sonst übliche Dividendenerhöhung müssten Aktionäre diesmal verzichten. Demnach solle für das abgelaufene Geschäftsjahr 2020 wie auch schon im Jahr davor eine Dividende von EUR 3,30 je Aktie ausgeschüttet werden.Im Jahr 2021 rechne BASF mit einer globalen wirtschaftlichen Erholung und deshalb mit Wachstum bei Umsatz und Ergebnis. Die Umsätze dürften von EUR 59,1 Mrd. im Jahr 2020 auf EUR 61 Mrd. bis EUR 64 Mrd. und das bereinigte operative Ergebnis (EBIT) von EUR 3,59 Mrd. auf EUR 4,1 Mrd. bis EUR 5,0 Mrd. steigen. Die große Prognosespanne solle das nach wie vor hohe Risiko von Lieferketten-Unterbrechungen aufgrund der Pandemie berücksichtigen, habe der Chemiekonzern in Ludwigshafen mitgeteilt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus:7. Der zuständige Analyst oder eine sonstige an der Erstellung der Finanzanalyse mitwirkende natürliche Person besitzt Finanzinstrumente des von ihm analysierten Emittenten.