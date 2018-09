XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

75,73 EUR -3,36% (28.09.2018, 14:26)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

75,99 EUR -3,10% (28.09.2018, 14:42)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (28.09.2018/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Aktienanalyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Aktienanalyse nach wie vor zum Kauf der Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Der bereits zu einem früheren Zeitpunkt angekündigte Zusammenschluss des Öl- und Gasgeschäfts von BASF mit den entsprechenden Aktivitäten von Letter One sei nun verbindlich vereinbart worden. Mit Wintershall DEA entstehe das führende unabhängige europäische Explorations- und Produktionsunternehmen. Die Transaktion erachte Strauß als positiv. Die Anpassung des Ausblicks für 2018 spiegele lediglich die Veränderungen in der Finanzberichterstattung des DAX-Konzerns wider. Leichte Skepsis löse jedoch die Aussage des Finanzvorstands zur Geschäftsentwicklung in Q3 aus.Thorsten Strauß, Aktienanalyst der Nord LB, bestätigt dennoch sein "kaufen"-Votum für die BASF-Aktie. Das Kursziel werde von EUR 98,00 auf EUR 94,00 gesenkt. (Analyse vom 28.09.2018)Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "BASF SE": Keine vorhanden.Börsenplätze BASF-Aktie: