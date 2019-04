Börsenplätze BASF-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

69,00 EUR +2,71% (03.04.2019, 16:09)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

69,15 EUR +2,54% (03.04.2019, 16:24)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (03.04.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Anteilseigner des Chemiekonzerns hätten in den vergangenen Wochen und Monaten vor allem eines mitbringen müssen: Geduld. Denn über längere Zeit hinweg sei es mit der BASF-Aktie zwar leicht aufwärts gegangen, der Sprung auf ein neues Jahreshoch sei dem Papier des Chemiegiganten aber einfach nicht geglückt - bis jetzt.Denn im heutigen Handel sei der DAX-Titel über das Zwischenhoch bei 68,07 Euro und das bisherige Jahreshoch bei 68,80 Euro geklettert. Nun wäre rein charttechnisch betrachtet der Weg nach oben zunächst frei bis zum Widerstand bei 70,91 Euro. Sollte auch dieser Widerstand übersprungen werden, wäre anschließend sogar Luft bis in den Bereich um 81 Euro.Nach dem deutlichen Kursanstieg im heutigen Handel wäre es aber auch durchaus wahrscheinlich, dass der Chemietitel eine kurze Konsolidierungsphase einlege. Wichtig sei hierbei, dass der seit Dezember gültige Aufwärtstrend nicht gerissen werde und die jüngsten Zwischentiefs bei 65 Euro nicht unterschritten würden.Da auch die Charttechnik positiv stimmt, können Anleger bei der Dividendenperle nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte nun auf 54,50 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 03.04.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link