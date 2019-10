Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die US-Ratingagentur Moody's habe die Bonität von BASF wieder einmal näher unter die Lupe genommen. Und das Ergebnis dürfte den Anteilseignern des Chemieriesen wohl kaum schmecken. Denn die Kreditexperten hätten das Rating für BASF um eine Stufe auf nur noch "A2" gesenkt.Zunächst einmal: Ruhe bewahren und diese Meldung nicht überbewerten. Der DAX-Konzern verfüge weiterhin über eine solide Bilanz, die durch die Abspaltung und das anvisierte IPO der Energietochter Wintershall-DEA weiter gestärkt werden dürfte. Zudem sei die Bonität mit "A2" immer noch gut. Der Ausblick sei von Moody's zudem auf "stabil" gesetzt worden. Es bestehe somit kein Grund zu erhöhter Sorge.Die Begründung von Moody's zeige aber einmal mehr, wie schwierig das Marktumfeld für Chemiekonzerne wohl in den nächsten Quartalen bleiben werde. So erwarte Moody's, dass das operative Geschäft auch 2020 unter Druck bleiben dürfte. Der harte Wettbewerb im Chemiesektor sowie die gleichzeitige Schwäche wichtiger Absatzmärkte wie der Automobilbranche würden weiterhin große Belastungsfaktoren bleiben.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: