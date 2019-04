XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (08.04.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die BASF-Aktie leide heute unter einer relativen mauen Prognose. So warne die US-Investmentbank Goldman Sachs davor, dass die Risiken für die europäische Chemieaktien wieder zunehmen würden. Laut Analystin Georgina Iwamoto stehe die überdurchschnittlich gute Kursentwicklung der Branchenvertreter im Widerspruch zu den trüberen Konjunkturperspektiven. Zu sehr sei ihrer Ansicht nach ein positiver Ausgang im Handelsstreit und Schützenhilfe der Notenbanken eingepreist. Bevorzugen würde Iwamoto innerhalb des Sektors derzeit eher Akzo Nobel, LANXESS, Clariant oder Air Liquide als BASF."Der Aktionär" bleibe indes für die Dividendenperle nach wie vor optimistisch gestimmt. Schließlich punkte der breit aufgestellte Weltmarktführer mit einer eher defensiven Aufstellung. Zudem sehe es auch aus charttechnischer Sicht weiterhin aus. Der Stopp sollte bei 54,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.04.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.Börsenplätze BASF-Aktie: