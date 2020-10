Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

47,44 EUR -4,83% (28.10.2020, 12:31)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

47,585 EUR -5,45% (28.10.2020, 12:16)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (28.10.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) von 54 Euro auf 53 Euro.Der Bericht für das Q3 2020 habe die Eckdaten bestätigt (operativ/bereinigt über der Analystenerwartungen, auf berichteter Basis unter den Analystenerwartungen). Das Q3-Zahlenwerk sei nach wie vor durch die Covid-19-Pandemie (v.a. absatzbedingter Umsatzrückgang, Ergebniseinbrüche, Wertberichtigungen) belastet gewesen. Der Anfang Oktober eingeführte Ausblick für das Geschäftsjahr 2020, der für Q4 eine Ergebnisverbesserung (bereinigtes EBIT q/q) impliziere, sei im Rahmen des Q3-Berichts wiederholt worden. Zum Konzernumbau habe es neue Nachrichten gegeben (Wintershall DEA-IPO in 2021 (bisher: auf unbestimmte Zeit verschoben); Vollzug des Verkaufs des Pigment-Geschäfts: in Q1 2021 (bisher: Q4 2020)). Weitere Wertberichtigungen seien nach Meinung des Analysten nicht auszuschließen. Zudem habe er den Eindruck, dass das BASF-Management bereits etwas von der bisher kommunizierten Ausschüttungspolitik (progressive Dividende) abrücke.Diermeier habe seine Erwartungen mehrheitlich angepasst (u.a. berichtetes EPS 2020e: -1,04 (alt: -1,12) Euro; DPS 2020e: 2,00 (alt: 3,00) Euro; berichtetes EPS 2021e: unverändert 3,11 Euro; DPS 2021e: 2,10 (alt: 3,10) Euro).Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, bestätigt sein "halten"-Rating für die BASF-Aktie. (Analyse vom 28.10.2020)Börsenplätze BASF-Aktie: