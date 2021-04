Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

70,68 EUR +0,37% (26.04.2021, 12:37)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (26.04.2021/ac/a/d)







Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF: Potenzielles Double Top - AktiennewsDie Aktie von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) erholt sich zum Wochenbeginn nach der höheren Eröffnung und dem darauf folgenden Anstieg bis zur 71-Euro-Marke, so die Experten von XTB.Seit einigen Wochen stecke der Kurs in einer Konsolidierung fest. Der starke Widerstandsbereich von 71 bis 74 Euro, der seit Oktober 2018 eine zentrale Rolle spiele, habe sich bisher als zu stark erwiesen. Sollte nach dem potenziellen Double Top die Nackenlinie bei 68,22 Euro durchbrochen werden, könnte dies eine Korrektur einleiten. Wichtige Unterstützungen seien beim Januartief bei 62 Euro und am Ausbruchsniveau vom November 2020 bei 58 Euro zu finden. Oberhalb der Hürde bei 74 Euro könnten sich die Anleger auf das Swing-Level bei 80 Euro und das Rekordhoch von Anfang Januar 2018 bei 98,80 Euro konzentrieren.Börsenplätze BASF-Aktie:70,71 EUR +0,44% (26.04.2021, 12:52)