BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Zahl der Bieter für die Bauchemie-Sparte des Ludwigshafener Konzerns sei laut Informationen der Nachrichtenagentur Reuters nun auf zwei gesunken. Demnach habe aktuell ein Konsortium aus den Finanzinvestoren Bain Capital und Cinven ein Gebot abgegeben. Ebenfalls interessiert sei zudem immer noch Lone Star.Dem Bericht zufolge wolle BASF, dass am Freitag die endgültigen Angebote der beiden Lager vorlägen. Anschließend möchte der deutsche Chemiegigant entscheiden, wer den Zuschlag für die Bauchemie-Sparte erhalte. Diese solle im Rahmen der laufenden Neustrukturierung des Konzerns abgestoßen werden. BASF erhoffe sich für das Segment einen Kaufpreis von rund 3 Mrd. Euro zu erzielen.Größere, womöglich kurstreibende Überraschungen dürfte es beim Verkauf der Bauchemie-Sparte wohl kaum geben. "Der Aktionär" bleibe angesichts der sich allmählich wieder leicht aufhellenden Aussichten und des bullishen Charts optimistisch gestimmt für die BASF-Aktie. Dividendenjäger könnten hier weiterhin an Bord bleiben. Der Stopp sollte auf 59 Euro nachgezogen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 08.11.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: