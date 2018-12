Börsenplätze BASF-Aktie:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Jan Heusinger vom Anlegermagazin "Der Aktionär" rät in einer aktuellen Aktienanalyse bei der Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) nicht ins fallende Messer zu greifen.Das Unternehmen habe am Freitagnachmittag eine Gewinnwarnung veröffentlicht. Für 2018 werde ein EBIT-Rückgang von 15 bis 20% erwartet. Erwartet worden sei bislang ein Rückgang in Höhe von 10%. Das Wertpapier verliere zum Wochenbeginn 4%. Seit dem Hoch bei knapp über 98 Euro im Januar sei es auf 57 Euro bergab gegangen.Für BASF verlaufe 2018 bislang alles andere als rosig. Und die neuesten Nachrichten dürften keinen Anlass zur Hoffnung geben. Als Gründe für die Warnung führe man unter anderem Probleme im Segment Chemicals an. So seien die Preise für die Kunststoffgrundlage Isocyanat stärker gesunken als erwartet. Zudem habe die Preisdifferenz zwischen Rohöl und verarbeiteten Produkten deutlich unter den Erwartungen gelegen. Dies lasse sich nach Konzernangaben auf den niedrigen Rhein-Pegel zurückführen, welcher die Ölpreise in Deutschland deutlich habe anziehen lassen und zusätzlich den Geschäftsbetrieb von BASF gestört habe. Während der hieraus resultierende Schaden in Q3 auf 50 Mio. Euro habe beschränkt werden können, erwarte die Konzernführung für Q4 eine Belastung von 200 Mio. Euro.Der Handelsstreit zwischen den USA und China mache auch vor den Geschäften der deutschen Chemieindustrie nicht halt. So verweise BASF auf den deutlichen Rückgang im Chinageschäft. Vor allem die Nachfrage in der chinesischen Automobilindustrie habe sich letztlich deutlich abgeschwächt. Ein Analyst von Morgan Stanley habe die Warnung wegen des deutlichen Kursverfalls seit Anfang September als nicht überraschend kommentiert. Viele schlechte Nachrichten seien schon eingepreist.Anleger sollten daher bei der BASF-Aktie nicht ins fallende Messer greifen, so Jan Heusinger von "Der Aktionär". (Analyse vom 10.12.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link