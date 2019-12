Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (04.12.2019/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - BASF: Neue Rally voraus? ChartanalyseDie BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) befindet sich seit über vier Jahren in einer volatilen Seitwärtsbewegung, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Im August 2019 habe die BASF-Aktie auf der unteren Begrenzung bei 56,01 EUR aufgesetzt und sei dort wieder nach oben gedreht. Am 21. Oktober sei der Ausbruch über den Abwärtstrend seit Januar 2018 gelungen. Anschließend sei der Wert auf ein Hoch bei 72,71 EUR geklettert. Damit sei er tief in das Dividendengap vom 6. Mai 2019 eingedrungen, habe es aber immer noch nicht ganz geschlossen.Die BASF-Aktie könnte ausgehend von der Unterstützungszone zwischen 67,60 und 67,24 EUR zu einer neuen Rally ansetzen. Ein Anstieg bis 72,17/86 oder sogar 74,54 EUR sei möglich. Sollte es allerdings zu einem deutlichen Rückfall unter 67,24 EUR kommen, müsste mit einer Fortsetzung der Abwärtsbewegung der letzten Tage gerechnet werden. In diesem Fall könnte es zu Abgaben bis an den gebrochenen Abwärtstrend ab Januar 2018 bei aktuell 64,89 EUR kommen. (Analyse vom 04.12.2019)Börsenplätze BASF-Aktie:Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:67,38 EUR -0,30% (03.12.2019, 17:35)