Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (23.02.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse dieAktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Heute habe der Chemiekonzern Covestro solide Zahlen für das schwierige Jahr 2020 vorgelegt und einen relativ optimistischen Ausblick für 2021 veröffentlicht. Auf ähnliche Nachrichten aus dem Hause BASF würden auch viele Anleger am Freitag hoffen. Dann sei der Chemie-Weltmarktführer an der Reihe.Beim Blick auf den Chart der Aktie falle auf: Der DAX-Titel stehe ganz knapp vor einem kräftigen Kaufsignal. Sollte es dem Kurs gelingen, das bisherige Jahreshoch bei 69,24 Euro zu überwinden, wäre der Weg nach oben anschließend fei. Gut möglich, dass dies im Zuge des optimistischen Covestro-Ausblicks geschehe. Sehr gut stünden natürlich die Chancen für den Ausbruch, wenn BASF am Freitag selbst mit starken Zahlen oder einer optimistischen Prognose aufwarten könnte.Das Marktumfeld für BASF helle sich allmählich weiter auf. Da das Chartbild der Dividendenperle aktuell attraktiv ist, können Anleger noch vor den Zahlen zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stoppkurs sollte bei 54,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 23.02.2021)Börsenplätze BASF-Aktie: