XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

60,62 EUR -0,36% (18.07.2019, 16:38)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

60,54 EUR -0,38% (18.07.2019, 16:53)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (18.07.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.In genau einer Woche, am 25.Juli, werde der Chemieriese die detaillierten Q2-Zahlen publizieren. Schon zuvor habe BASF bereits einige Eckdaten präsentiert und die Gesamtjahresprognose deutlicher als erwartet gesenkt. Allzu große Hoffnungen auf eine freudige Überraschung sollten sich Investoren jedenfalls nicht machen.Bernstein-Analyst Gunther Zechmann rechne nicht mit größeren Kursimpulsen durch die Vorlage der Quartalszahlen. Er verweise darauf, dass sich das wirtschaftliche Umfeld weiter abschwäche und rate daher von Frühzyklikern wie BASF ab. Im Rahmen seiner jüngsten Studie habe er nun das Kursziel für den DAX-Titel von 62,00 auf 52,00 Euro kräftig reduziert.Das Marktumfeld für den DAX-Titel bleibe rau. Dennoch schlage sich das Papier des Chemiegiganten relativ wacker. Anleger, die bereits investiert sind, sollten dabei bleiben und weiterhin den Stoppkurs bei 54,50 Euro im Auge behalten, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 18.07.2019)Börsenplätze BASF-Aktie: