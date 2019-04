Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die BASF-Aktie sei einer der Gründe für die starke DAX-Performance in den letzten Wochen. Konjunktursensitive Unternehmen wie der Ludwigshafener Chemiekonzern hätten bei den Anlegern wegen starker Wirtschaftsdaten aus China im Fokus gestanden. Die Angst vor einer weltweiten Rezession scheine unbegründet. Jetzt reagiere die US-Bank JPMorgan und hebe das Kursziel für die BASF-Aktie auf 78 Euro an.Nach dem Ausbruch über die wichtige 200-Tage-Linie habe die BASF-Aktie aus technischer Sicht Luft bis in den Bereich von 82 Euro, so Thomas Bergmann, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 23.04.2019)Börsenplätze BASF-Aktie:XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:73,99 EUR -0,23% (23.04.2019, 10:45)