BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (22.12.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Aktie von BASF habe sich in den vergangenen Wochen und Monaten sehr schwach entwickelt. Nachdem sich der Abwärtstrend Ende November weiter beschleunigt habe, scheine sich die Lage nun zu beruhigen. Der Titel habe eine wichtige charttechnische Unterstützung testen können. So könnte es jetzt weitergehen.Nahezu punktgenau sei die Erholungsbewegung der BASF-Aktie von der Corona-Krise am Vorkrisen-Niveau bei rund 73 Euro gestoppt. Zwischen März und April habe sie mit dieser Hürde gekämpft, sei dann aber letztendlich daran abgeprallt. Von dort aus korrigiere der Titel innerhalb eines abfallenden Kanals und habe seitdem 18 Prozent an Wert verloren.Während einer starken Abwärtsbewegung Ende November habe der Titel die doppelte Unterstützung getestet, die zu diesem Zeitpunkt auf gleicher Höhe wie der Trendkanal bei 58 Euro verlaufen sei. Es sei ein starker Rebound über das 38,2-Fibonacci-Retracement bei 51 Euro gefolgt, welches aktuell wieder angelaufen werde.Damit eine Trendwende gelinge, gelte es nun, diese Marke erfolgreich zu verteidigen und zeitnah die Hürde am GD50 bei 61,50 Euro zu knacken. Mithilfe dieses Impulses wäre ein Ausbruch aus dem Abwärtstrendkanal recht wahrscheinlich. Das nächste Etappenziel liege dann am GD200, der im Moment bei 66 Euro verlaufe.Anleger können nach wie vor zugreifen, der Stoppkurs sollte bei 48,00 Euro belassen werden, so Timo Nützel von "Der Aktionär". (Analyse vom 22.12.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: