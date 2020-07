Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (01.07.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das Papier des Ludwigshafener Konzerns kämpfe derzeit noch um den wichtigen Unterstützungsbereich bei 50 Euro. Die gestrige Meldung, wonach der Einkaufsmanagerindex in China überraschend deutlich zugelegt habe, habe der BASF-Aktie gestern jedoch keinen nachhaltigen Rückenwind bescheren können. Genauso wenig wie die jüngste Studie der Deutschen Bank. Deren Analyst Tim Jones habe die BASF-Aktie vor den Quartalszahlen (29. Juli) auf "buy" belassen. Das Kursziel beziffere er auf 65 Euro - knapp 30% über dem gestrigen Schlusskurs.Jones betone allerdings, dass das zweite Quartal coronabedingt sehr schwach verlaufen sei. Seiner Prognose zufolge dürfte das operative Ergebnis (EBIT) um 84% eingeknickt sein. Als Hauptgrund nennt Jones die Öl- und Gassparte (deren für das zweite Halbjahr geplante IPO noch weiter verschoben werden könnte), die unter niedrigeren Volumina und Preisrückgängen gelitten habe.Das Ergebnis für das zweite Quartal dürfte bei auch bei vielen anderen Konzernen sehr schwach ausfallen. Nun würden aber die jüngsten Daten aus China sowie die beherzten Konjunkturprogramme vieler Regierungen rund um den Globus zumindest etwas Hoffnung machen. Die Dividendenperle BASF bleibe nach wie vor eine solide Halteposition. Der Stoppkurs sollte bei 41 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 01.07.2020)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: