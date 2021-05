Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (07.05.2021/ac/a/d)



Die Rating-Experten von Fitch hätten den Ludwigshafener Chemieriesen wieder einmal genauer unter die Lupe genommen. Im Rahmen dessen sei die Bonität der BASF SE mit "A" bestätigt. Der Definition zufolge handele es sich damit bei den Anleihen des DAX-Konzerns um eine "sichere Anlage, sofern keine unvorhergesehenen Ereignisse die Gesamtwirtschaft oder die Branche beeinträchtigen". Fitch habe betont, dass BASF weltweit und auch breit aufgestellt sei. Während der Corona-Krise sei der deutsche Chemiegigant widerstandsfähig geblieben. Darüber hinaus sei der Ausblick "stabil", was nach den zuletzt starken Quartalszahlen und der Anhebung der Gesamtjahresprognose keine größere Überraschung darstelle.Das sehr gute Rating von BASF (zum Vergleich: Daimler und Bayer hätten bspw. lediglich ein Rating von "BBB+") belege einmal mehr die Bilanzstärke sowie auch die guten Aussichten für das operative Geschäft des Global Players. Langfristig orientierte Anleger könnten sich die Dividendenperle nach wie vor ins Depot legen (Stopp: 58 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 07.05.2021)