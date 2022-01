Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,54 EUR -1,97% (21.01.2022, 16:30)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

65,67 EUR -2,62% (21.01.2022, 16:15)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (21.01.2022/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) in einer aktuellen Aktienanalyse unter die Lupe.Nachdem sich die BASF-Aktie in den vergangenen Wochen deutlich verteuert habe, habe nun die Korrektur eingesetzt. Dies sei aus charttechnischer Sicht aber im aktuellen Rahmen noch durchaus gesund und kein Grund zur Sorge. Und auch fundamental betrachtet sehe es für die Anteile des weltgrößten Chemieproduzenten gut aus.Denn BASF dürfte bald starke Zahlen für das Jahr 2021 vorlegen. So würden die Analysten aktuell durchschnittlich mit einem Umsatzanstieg von 59,2 auf 77,0 Milliarden Euro rechnen. Das EBITDA dürfte von 7,4 auf 11,6 Milliarden Euro geklettert sein, das Nettoergebnis von 2,9 auf 5,9 Milliarden Euro (Gewinn je Aktie: 6,60 Euro). Im Jahr 2021 habe BASF wie auch andere Chemiekonzerne von zahlreichen positiven Sondereffekten profitiert. Es sei daher klar gewesen, dass 2022 weniger verdient werden dürfte.Doch die neuesten Schätzungen für das laufende Jahr könnten sich durchaus sehen lassen. So könnten die Erlöse Analysten zufolge bei 76,4 Milliarden Euro nahezu stabil gehalten werden. Auch beim EBITDA werde nur ein leichtes Minus im Vergleich zum enorm starken Vorjahr erwartet. Beim Nettoergebnis würden aktuell 5,2 Milliarden Euro beziehungsweise 5,46 Euro je Anteilschein erwartet, woraus sich ein moderates KGV von 11 errechnen würde.Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link