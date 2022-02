Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (16.02.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.In der Vorwoche habe der DAX-Titel kurz vor einem frischen Kaufsignal gestanden. Im Zuge der mitunter heftigen Korrektur an den Märkten durch die Sorgen um einen möglichen Krieg in der Ukraine sei es auch mit den Anteilscheinen des weltgrößten Chemieherstellers deutlich nach unten gegangen. Inzwischen gehe es aber wieder bergauf. Dadurch werde es aus charttechnischer Sicht nun wieder spannend.Auch fundamental betrachtet sehe es gut aus - würden beispielsweise auch die Experten der DZ Bank meinen. So habe deren Analyst Peter Spengler die BASF-Aktie erneut mit "kaufen" bewertet. Das Kursziel beziffere er unverändert auf 81,00 Euro. Im Rahmen seiner neuesten Branchenstudie zum Thema "Grüner Wasserstoff" habe er betont, dass BASF enorme Mengen an Wasserstoff produziere und diesen auch immer umfangreicher selbst nutze. Spengler habe darauf verwiesen, dass BASF darüber hinaus führend bei der CO2-Abscheidung und -Speicherung (Carbon Capture and Storage) sei, was für die Produktion von blauem Wasserstoff wichtig sei.DER AKTIONÄR sei für die BASF-Aktie ebenfalls zuversichtlich gestimmt.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: