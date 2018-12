Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das Wertpapier sei aufgrund der stetig steigenden Dividende schon längere Zeit für Dividendenjäger einer der beliebtesten DAX-Titel gewesen. Jetzt würden die Anteile des Unternehmens im Zuge der monatelangen Talfahrt sogar mit einer Rendite von mehr als 5% locken. Das sollten Anleger nun wissen.Für 2018 sollten die Anteilseigner des Chemiekonzerns Analystenprognosen zufolge eine um 0,10 Euro angehobene Dividende erhalten. Demnach gebe es dann 3,20 Euro je Aktie. Daraus errechne sich ausgehend vom aktuellen Kursniveau eine Dividendenrendite von 5,4%.Außer zwei Ausnahmen im Zuge der Finanzkrise (für 2008 sei die Dividende konstant gehalten worden, für 2007 von 1,95 auf 1,70 Euro gesenkt) habe BASF die Dividende in den letzten Jahren stetig angehoben. Zuletzt seien es immer 0,10 Euro gewesen. Ausgehend von der 2007er Dividende in Höhe von 1,70 Euro habe sich die Dividende innerhalb von rund zehn Jahren fast verdoppelt. Mit einer Dividende von 3,20 Euro würde die Ausschüttungsquote bei einem erwarteten Nettoergebnis von 5,35 Euro je Aktie bei 60% liegen und damit in etwa im Rahmen des langjährigen Durchschnitts.Nach einem schwierigen zweiten Halbjahr sollte auch das Jahr 2019 einige Herausforderungen mit sich bringen. Der Rheinpegel werde sicherlich über kurz oder lang wieder ausreichend ansteigen, um die aktuell großen logistischen Probleme zu lösen. Wegen der vielen Vorzeichen einer deutlichen Abkühlung der Weltkonjunktur seien die Aussichten für den Konzern, der einen großen Teil seiner Erträge als Zulieferer zyklischer Bereiche wie der Automobil- oder der Bauindustrie erziele, eher mau. Es dürfte spannend bleiben, ob der Chemieriese auch für 2019 eine höhere Dividende ausschütten werde.Zweifellos würden die hohe Dividendenrendite von mehr als 5% sowie die aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik des Unternehmens, das ferner über eine solide Bilanz verfüge, die BASF-Aktie attraktiv machen. Jedoch bestehe wegen des Stichtags im Mai aktuell noch keinerlei Handlungsdruck.Angesichts des intakten Abwärtstrends und der nervösen Marktlage bietet es sich für Anleger bei der BASF-Aktie nach wie vor an, an der Seitenlinie zu verharren, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 20.12.2018)