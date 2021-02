Börsenplätze BASF-Aktie:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (26.02.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse dieAktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Der Chemieriese BASF habe heute seine Zahlen für das abgelaufene Jahr veröffentlicht. Trotz eines corona-bedingten Fehlbetrags sei die Dividende konstant gehalten worden. Der vorsichtige Ausblick sei allerdings einigen Marktteilnehmern missfallen, weshalb es zunächst etwas bergab gegangen sei. Relativ rasch hätten sich bereits erste Analysten zu Wort gemeldet.So habe etwa die Baader Bank die Einstufung für die BASF-Aktie auf "buy" mit einem Kursziel von 76 Euro belassen. Das vierte Quartal des Chemiekonzerns sei stark ausgefallen, habe Analyst Markus Mayer in seiner Schnelleinschätzung geschrieben. Der Dividendenvorschlag für 2020 sei höher als erwartetet. Der Ausblick für 2021 habe gewinnseitig die Erwartungen jedoch nicht ganz erreicht.Die US-Investmentbank Goldman Sachs stufe die DAX-Titel weiterhin mit "neutral" ein (Kursziel: 69 Euro). Analystin Georgina Iwamoto habe erklärt, nachdem der Konzern mit seinen vorläufigen Kennziffern beim operativen Ergebnis (EBIT) im Schlussquartal unerwartet stark abgeschnitten habe, sei der Ausblick auf 2021 nur im Rahmen der Prognosen ausgefallen. Die stabile Dividende sei aber eine positive Überraschung.Auch "Der Aktionär" bleibt für die Anteilscheine von BASF weiterhin zuversichtlich gestimmt. Anleger können bei der Dividendenperle nach wie vor einsteigen, so Thorsten Küfner. Der Stoppkurs sollte bei 54,00 Euro belassen werden. (Analyse vom 26.02.2021)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link