Anleger können bei der Dividendenperle daher nach wie vor zugreifen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Der Stopp sollte auf 48,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 10.12.2020)



Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

64,82 EUR +1,84% (10.12.2020, 11:22)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

64,88 EUR +2,27% (10.12.2020, 11:07)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (10.12.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Aktie von BASF setze ihre Erholung fort. Gestern sei der DAX-Titel bereits drei Prozent nach oben geklettert. Auch heute würden sich die Anteilscheine des Ludwigshafener Chemieriesen im frühen Handel in guter Verfassung präsentieren. Hierfür gebe es vor allem drei Gründe:1. Covestro sorge für SchwungDer Konkurrent Covestro habe in dieser Woche mit einer deutlichen Anhebung der Prognose für Aufsehen gesorgt. Nun würden immer mehr Experten darauf setzen, dass es womöglich auch bei BASF operativ besser laufe als noch vor einigen Wochen und Monaten erwartet.2. Die Kasse könnte klingeln3. Kursziel kräftig angehobenDarüber hinaus habe heute die Société Générale nicht nur die Kaufempfehlung für die BASF-Papiere erneuert. sondern auch das Kursziel deutlich erhöht. Nachdem die Analysten den fairen Wert des Chemie-Weltmarktführers bei ihrer letzten Studie noch auf 52,00 Euro bezifferten würden, liege er nun bei 74,00 Euro.Für die BASF-Aktie sehe es derzeit sowohl charttechnisch als auch fundamental betrachtet gut aus.