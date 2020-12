Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

62,83 EUR -1,98% (11.12.2020, 11:48)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

63,00 EUR -1,62% (11.12.2020, 11:34)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (11.12.2020/ac/a/d)



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Sven Diermeier von Independent Research:Sven Diermeier, Aktienanalyst von Independent Research, senkt in einer aktuellen Aktienanalyse sein Kursziel für die Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) von 53 Euro auf 63 Euro.Die Fortschritte bei den Covid-19-Impfstoffen würden nach Meinung des Analysten die Wahrscheinlichkeit einer dynamischen globalen Konjunkturerholung erhöhen, wovon seines Erachtens auch BASF mit seinem mehrheitlich konjunktursensitiven Geschäftsmodell und der regionalen Aufstellung profitieren sollte. Zudem hätten sich die Ölpreise seit der letzten Kommentierung des Analysten (am 28.10.) deutlich erholt (Brent aktuell bei 50 USD je Barrel), was im Hinblick auf den angestrebten Börsengang der Tochter Wintershall Dea von Bedeutung sei und seines Erachtens die Wahrscheinlichkeit einer erfolgreichen Trennung erhöhe.Zudem habe der DAX-Konzern einen tieferen Einblick in seine Recycling-Strategie (drei Eckpfeiler: zirkuläre Rohstoffe, neue Materialkreisläufe und neue Geschäftsmodelle) gewährt, was die Transparenz bezüglich eines nach Ansicht des Analysten der wichtigsten Zukunftsthemen der Chemie-Branche erhöht habe. Es stelle für den Konzern nicht nur Herausforderungen (Innovationen nötig) dar, sondern biete auch erhebliches Potenzial (BASF: Umsatzverdoppelung für Lösungen für die Kreislaufwirtschaft bis 2030 auf 17 Mrd. Euro).Diermeier habe seine Prognosen angehoben (u.a. berichtetes EPS 2020e: -0,98 (alt: -1,04) Euro; DPS 2020e: 2,50 (alt: 2,00) Euro; berichtetes EPS 2021e: 3,20 (alt: 3,11) Euro; DPS 2021e: 2,70 (alt: 2,10) Euro).Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: