Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS).



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Marion Schlegel von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.BASF habe EU-Auflagen für eine milliardenschwere Übernahme in der Nylon-Branche erfüllt. Der Chemiekonzern habe sich mit der belgischen Solvay-Gruppe auf den Verkauf von Solvay-Produktionsanlagen in Europa an Domo Chemicals geeinigt. Vorbehaltlich der Genehmigung der Wettbewerbsbehörden solle die Transaktion bis Ende 2019 abgeschlossen werden, habe BASF am Mittwoch in Ludwigshafen mitgeteilt. Der Verkauf sei eine Auflage der EU-Kommission gewesen, damit BASF das weltweite Nylongeschäft der belgischen Solvay-Gruppe übernehmen könne.Das DAX-Unternehmen mit Sitz in Ludwigshafen wolle damit seine Position als globaler Lieferant von technischen Kunststoffen ausbauen. Bei Abschluss würden etwa 700 Solvay-Mitarbeiter zu BASF wechseln, habe es weiter geheißen. BASF habe die Übernahme im Wert von 1,6 Milliarden Euro im Mai 2018 bei der EU-Kommission angemeldet. Diese habe jedoch die Befürchtung, dass die Fusion zu höheren Preisen in der Nylon-Produktionskette führen könnte. Das Material werde vielfältig verwendet, auch für Kleidung, Sportschuhe oder Teppiche.Derweil prüfe BASF zudem Kreisen zufolge einen möglichen Verkauf seines Pigmentgeschäfts an die japanische Sun Chemical. Das BASF-Management habe sich der Nachrichtenagentur Bloomberg zufolge dazu entschieden, bereits im Vorfeld der geplanten Auktion Gespräche mit Vertretern von Sun Chemical zu führen. Der Verkauf könne BASF rund eine Milliarde Euro einbringen.BASF mache der Handelskrieg zwischen den USA und China immer mehr zu schaffen. Das Unternehmen habe im ersten Halbjahr in dem Geschäft mit der Autoindustrie einen kräftigen Gewinnrückgang verzeichnet. Für das Gesamtjahr habe das Unternehmen gewarnt, dass das Konzernergebnis im Vergleich zum Vorjahr um 30 Prozent sinken könnte. Dies sporne den BASF-Chef Martin Brudermüller an, die geplanten Verkäufe schneller über die Bühne zu bringen, habe es weiter geheißen.Anleger sollten weiter den empfohlenen Stopp bei 54,80 Euro beachten, so Marion Schlegel von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.08.2019)Mit Material von dpa-AFXBitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link