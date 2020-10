Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

47,585 EUR -5,45% (28.10.2020, 12:16)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (29.10.2020/ac/a/d)



Paris (www.aktiencheck.de) - BASF: Doppeltop kurz vor Vollendung - ChartanalyseDie BASF-Aktie (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) bildete am 16. März 2020 ein Tief bei 37,35 EUR aus, wie aus der Veröffentlichung "dailyAKTIEN" der BNP Paribas hervorgeht.Danach habe sie sich stark und kletterte am 8. Juni 2020 auf ein Hoch bei 58,40 EUR erholt. Nach einem Rücksetzer auf 46,59 EUR habe sich der Wert am 8. Oktober diesem Hoch noch einmal stark angenähert. In den letzten Tagen habe er allerdings wieder unter Verkaufsdruck gestanden. Am Dienstag sei es zum Bruch des Aufwärtstrends seit März gekommen. Gestern habe die Aktie mit einem Abwärtsgap zwischen 50,27 EUR und 49,20 EUR eröffnet und sei danach auf die Unterstützung bei 46,59 EUR zurückgefallen, die sie gerade noch so habe halten können.Die BASF-Aktie stehe kurz vor Vollendung eines Doppeltops. Dafür müsste die Aktie stabil unter 46,59 EUR abfallen. Komme es dazu, dann ergäbe sich ein rechnerisches Ziel bei 37,16 EUR, also ziemlich exakt am Tief aus dem März. Noch gebe es aber die Chance, dieses Doppeltop zu vermeiden. Dafür müsste die Aktie zügig über 49,05 EUR ansteigen. In diesem Fall wäre eine Erholung in Richtung 51,70 und 56,01 bis 58,40 EUR möglich. (Analyse vom 29.10.2020)Börsenplätze BASF-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:47,44 EUR -4,83% (28.10.2020, 12:31)