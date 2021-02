Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (25.02.2021/ac/a/d)



LudwigshafenKulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse dieAktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Morgen werde der deutsche Chemieriese seine Zahlen für das abgelaufene Jahr vorlegen. Bereits gestern habe die Mehrheitsbeteiligung Wintershall Dea das Ergebnis für das von Corona stark negativ beeinflusste Jahr veröffentlicht. So hätten deutlich niedrigere Öl- und Gaspreise dem Unternehmen 2020 zu schaffen gemacht. "2020 war ohne jeden Zweifel für alle ein schwieriges Jahr", habe Unternehmenschef Mario Mehren am Mittwoch laut Mitteilung bei der Vorlage der Zahlen für das Gesamtjahr 2020 gesagt. Unter dem Strich sei ein auf die Wintershall Dea-Gesellschafter entfallender Verlust von 839 Mio. Euro nach einem Gewinn von 285 Mio. Euro im Vorjahr gestanden. Bereinigt um Sondereffekte habe das Unternehmen einen Überschuss von 195 Mio. Euro ausgewiesen.Eigentlich habe BASF-Konzernchef Brudermüller die ehemalige Öl-und-Gas-Tochter im zweiten Halbjahr 2020 an die Börse bringen wollen, nun stehe 2021 im Plan. BASF halte an Wintershall Dea noch rund 70%. Über den genauen Zeitpunkt des Börsengangs würden letztendlich die Anteilseigner entscheiden, habe Mehren gesagt. Wintershall habe sich schon seit dem ersten Tag der Fusion darauf vorbereitet. Neben dem Ludwigshafener Chemiekonzern halte die Investorengruppe LetterOne des russischen Oligarchen Michail Fridman die restlichen Anteile am Unternehmen.Auch "Der Aktionär" bleibe für die BASF-Aktie aktuell positiv gestimmt. Das Marktumfeld für den Chemieriesen helle sich aktuell weiter deutlich auf. Gut möglich, dass der Weltmarktführer ähnlich wie in dieser Woche bereits Covestro solide Zahlen liefern könne und die Marktteilnehmer mit einem positiven Ausblick erfreue. Zudem sei das Chartbild bullish. Anleger könnten daher nach wie vor bei der Dividendenperle zugreifen. Der Stoppkurs sollte bei 54 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 25.02.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: