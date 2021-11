(Mit Material von dpa-AFX)



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Sorgen um die weitere Entwicklung der chinesischen Volkswirtschaft hätten zuletzt zahlreiche konjunkturabhängige Aktien wie z.B. BASF deutlich belastet - zumal der Ludwigshafener Konzern auch sehr stark in China engagiert sei. Die jüngsten Aussagen von Finanzchef Dr. Hans-Ulrich Engel im "Aktionär"-Interview seien durchaus positiv gewesen. Und heute habe es weitere Daten gegeben, die durchaus Mut für die kommenden Monate machen würden.In China habe sich die Lage im Einzelhandel und der Industrie im Oktober überraschend etwas gebessert. Das Wachstum der Investitionen in Sachanlagen habe sich dagegen weiter abgeschwächt. Der Einzelhandelsumsatz sei im Vergleich zum Vorjahresmonat um 4,9% angezogen, wie aus am Montag veröffentlichten Daten der Regierung hervorgehe. Im September sei der Erlös im Einzelhandel noch um 4,4% gestiegen. Von Bloomberg befragte Experten hätten im Schnitt mit einem Rückgang der Wachstumsrate auf 3,7% gerechnet.Ähnlich sehe es bei der Industrieproduktion aus. Diese habe im Oktober im Jahresvergleich um 3,5% zugelegt und damit 0,4% stärker als noch im September. Volkswirte hätten im Schnitt mit einem Plus von 3% gerechnet. Weiter abgeschwächt habe sich dagegen der Anstieg bei den Investitionen in Sachanlagen. Sie hätten bis Ende Oktober um 6,1% zugelegt, nachdem das Plus bis Ende September noch bei 7,3% gelegen habe. Experten hätten die Zahlen zumindest als Stabilisierung der wirtschaftlichen Lage eingestuft.Chinas Wirtschaft ringe zurzeit mit verschiedenen Problemen. So sei der Immobilienmarkt u.a. wegen der finanziellen Schwierigkeiten des chinesischen Konzerns Evergrande ins Straucheln geraten. Zudem habe die Industrieproduktion unter Engpässen beim Strom und die Regierung bekämpfte die immer wieder auftretenden neuen Corona-Fälle mit harten Maßnahmen gelitten, die zwar immer lokal begrenzt seien, aber die Aktivitäten in den betroffenen Regionen lägen dann meist weitestgehend still.Trotz aller Unkenrufe und verschiedener Probleme präsentiere sich die chinesische Volkswirtschaft immer noch in starker Verfassung. Davon dürfte BASF weiterhin profitieren. Beim DAX-Konzern laufe es ohnehin rund, wie etwa die jüngsten Zahlen samt erneuter Prognoseanhebung eindrucksvoll belegen würden. Dennoch komme der Aktienkurs einfach nicht richtig in Schwung, weshalb für einen Einstieg aktuell keinerlei Eile bestehe. Wer bereits investiert sei, beachte den Stopp bei 58 Euro, so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link