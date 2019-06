Offenlegung möglicher Interessenkonflikte bei der NORD/LB nach § 85 Abs. 1 WpHG i.V.m. Art. 20 der MAR sowie Artikel 5 und 6 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/958 der Kommission vom 9. März 2016 bei der "BASF SE": Keine vorhanden.



Börsenplätze BASF-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

62,55 EUR +2,07% (11.06.2019, 10:04)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

62,53 EUR +1,46% (11.06.2019, 10:17)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (11.06.2019/ac/a/d)







Hannover (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Analyst Thorsten Strauß von der Nord LB:Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, rät in einer aktuellen Studie zum Chemiesektor zum Kauf der Aktie des Chemieriesen BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF).Nach einem sehr schwachen Schlussquartal 2018 sei das Auftaktquartal 2019 für die deutschen Chemieunternehmen von einer nur geringen Dynamik geprägt gewesen. Nach Angaben des VCI (Verband der Chemischen Industrie) habe sich die Produktion im Vergleich zum Vorquartal um 0,5% (ohne Pharma 1,4%) erhöht und sei damit um 6,0% (ohne Pharma 2,5%) unter dem Wert des entsprechenden Vorjahreszeitraums geblieben. Die Preissetzungsspielräume seien angesichts verhaltener Nachfrage und lediglich leicht steigender Rohstoffkosten eingeschränkt gewesen. Daher seien die Erzeugerpreise geringfügig um -0,3% qoq zurückgegangen, im Vorjahresvergleich hätten sie um 1,6% zugelegt. Insgesamt habe sich daraus ein Umsatzvolumen von EUR 48,3 Mrd., -1,1% qoq, -3,8% yoy ergeben.Während die Erlöse im Inland mit EUR 17,6 Mrd. (-2,6% qoq, -3,0% yoy) weiter gesunken seien und sich darin die hinter den Erwartungen zurückgebliebene Autoproduktion sowie die rückläufige Produktion in einigen anderen chemieintensiven Industriebranchen widergespiegelt habe, hätten die Auslandsumsätze mit EUR 30,7 Mrd. im Vergleich zum Vorquartal knapp gehalten werden können (-0,2%). Gegenüber dem Auftaktquartal 2018 seien die Auslandserlöse um 4,1% rückläufig gewesen. Nach einer Verbesserung auf 84,1% (Q1 2018: 83,1%) bewege sich die Kapazitätsauslastung im Bereich der Normalniveaus. Die Beschäftigung sei mit 462.500 Mitarbeitern nahezu unverändert geblieben, womit der kontinuierliche Beschäftigungsaufbau des Vorjahres zum Stillstand gekommen sei.Die Mitte März deutlich gekappten Prognosen des VCI für das Gesamtjahr 2019 hätten unverändert Bestand. Danach werde mit einem Produktionsrückgang um 3,5% gerechnet, nachdem ursprünglich ein Anstieg um 1,5% erwartet worden sei. Der deutliche Rückgang beruhe aber teilweise auf einem Sondereffekt im Pharmabereich, ohne den die Chemieproduktion voraussichtlich stagnieren werde. Bei einem gleichzeitig unterstellten Anstieg der Erzeugerpreise um 1,0% dürfte der Branchenumsatz um 2,5% auf knapp EUR 198 Mrd. sinken. Angesichts der zahlreichen geopolitischen Risiken (Andauern der Hängepartie beim Brexit, Spannungen innerhalb der EU insbesondere zwischen Italien und den anderen Staaten bzw. der Kommission, internationale Handelskonflikte/aggressive Handelspolitik von US-Präsident Trump) sei der Ausblick aber mit erheblichen Unwägbarkeiten verbunden. Andererseits sollten sich Sonderbelastungen des Vorjahres, wie Einschränkungen der Automobilproduktion als Folge der WLTP-Problematik oder logistische Herausforderungen im Zusammenhang mit dem extremen Rhein-Niedrigwasser, nicht wiederholen.Mit Blick auf das schwierige gesamtwirtschaftliche Umfeld und die zahlreichen bestehenden geopolitischen Risiken dürfte das Erreichen der Gesamtjahresprognosen für 2019 sowohl des Chemieverbands als auch der überwiegenden Zahl der börsennotierten Unternehmen kein Selbstläufer werden, zumal dabei stark auf eine Konjunkturerholung in der zweiten Jahreshälfte gesetzt werde. Diese sei aber derzeit noch nicht erkennbar. Zwar sei aktuell keine generelle Überbewertung der Branche festzustellen, und attraktive Dividendenrenditen einzelner Aktiengesellschaften würden einen gewissen Puffer für Kursrückschläge darstellen. Dennoch würden die Kurse anfällig für Korrekturen bleiben, und eine nachhaltige Aufwärtstendenz bedürfte einer stärkeren konjunkturellen Dynamik. An seinem neutralen Sektor-Rating halte der Analyst daher fest.Thorsten Strauß, Analyst der Nord LB, bewertet die BASF-Aktie mit dem Votum "kaufen". Das Kursziel laute EUR 80. (Analyse vom 11.06.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link