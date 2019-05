Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (03.05.2019/ac/a/d)







Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktiellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Ludwigshafener Konzern habe die Erwartungen bei Umsatz und Gewinn im ersten Quartal 2019 übertroffen. Unter dem Strich sei der Betriebsgewinn um rund ein Viertel eingebrochen. BASF verspüre aber eine "Abschwächung der Nachfrage in wichtigen Kundenindustrien". Dennoch halte der DAX-Konzern an der Jahresprognose fest.Während die Segmente mit Basischemikalien und Kunststoffen deutlich schlechter gelaufen seien, habe BASF kräftige Zuwächse im Agrarchemiegeschäft dank eines Milliarden-Zukaufs im vergangenen Jahr verzeichnet. Der Ludwigshafener Konzern habe vom Rivalen Bayer bestimmte Pflanzenschutzmittel und verschiedene Saatgut-Arten erworben, die dieser im Zuge der Monsanto-Übernahme habe abgeben müssen.BASF habe mittlerweile die Fusion der Öl- und Gastochter Wintershall mit dem Konkurrenten DEA vollziehen können. Es sei ein ganz klar positives Signal. Der Dividenden-Titel BASF bleibe attraktiv, so Michel Doepke, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktiellen Aktienanalyse. (Analyse vom 03.05.2019)Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die durch die durch die Publikation etwaig resultierende Kursentwicklung profitieren: BASF.(Mit Material von dpa-AFX)