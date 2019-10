Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

60,92 EUR -1,87% (04.10.2019, 12:05)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

60,99 EUR -1,26% (04.10.2019, 11:50)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (04.10.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das Marktumfeld für den Chemietitel bleibe rau. Dementsprechend mau habe sich zuletzt wieder die BASF-Aktie entwickelt. Und angesichts der Aussichten für die kommenden Monate sei dies auch nicht allzu verwunderlich.Denn im Zuge der sich weiter eintrübenden Konjunkturdaten würden sich auch immer mehr Analysten zurückhaltend für die nächsten Quartale zeigen. So habe nun etwa NordLB-Experte Thorsten Strauß erklärt, dass im Chemiesektor immer noch keine Trendwende zu erkennen sei. Die Hoffnung auf eine Belebung in H2/2019 habe sich bisher einfach nicht erfüllt. Der Analyst bewerte die BASF-Aktie daher weiterhin mit "halten" ein. Das Kursziel liege mit 68,00 Euro zumindest leicht über dem gegenwärtigen Kursniveau.Auch aus charttechnischer Sicht könnte es für den DAX-Titel wieder ungemütlicher werden. Denn im heutigen Handel sei der Aktienkurs kurzzeitig wieder unter das Zwischentief bei 61 Euro gefallen. Falle die BASF-Aktie erneut unter diese Marke, drohe ein Test der horizontalen Unterstützung bei 60 Euro sowie einiger Durchschnittslinien, die auch in diesem Bereich verlaufen würden. Dort liege zudem der eigentlich Anfang September verlassene Abwärtstrend.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: