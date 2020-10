Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (16.10.2020/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Timo Nützel vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Beim deutschen Chemiegiganten laufe es gerade rund. Nach guten Konjunkturdaten aus China sehe jetzt auch das Chartbild verlockend aus. Die BASF-Aktie stehe momentan an einer massiven Unterstützung und könnte neuen Aufwind bekommen. Diese Marken gelte es nun zu beachten.In Hinblick auf den schwachen Gesamtmarkt habe auch die BASF-Aktie einen Rücksetzer hinnehmen müssen. Das Papier sei dabei bis an die massive Unterstützungszone zwischen 51,50 und 52,50 Euro zurückgefallen. In diesem Bereich würden gleich vier wichtige Unterstützungen verlaufen: zum einen die mittelfristige Trendlinie bei rund 52 Euro sowie die drei Durchschnittslinien (GD50, 100 und 200).Für steigende Kurse spreche, dass es am Mittwoch aus charttechnischer Sicht zu einem Golden Cross gekommen sei. Hierbei hätten sich die 50- und die 200-Tage-Linie bei 52,10 Euro gekreuzt und damit ein Kaufsignal generiert. Aufgrund der starken Unterstützungszone und dem neuen Kaufimpuls sollte es jetzt bei der BASF-Aktie zu einem Rebound kommen. Eine Aufwärtsbewegung bis zum Juni-Hoch bei 58,40 Euro sei dabei recht wahrscheinlich.