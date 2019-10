Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (15.10.2019/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.In einem freundlichen Marktumfeld könnten die Aktien der deutschen Chemiekonzerne heute zulegen. Zahlreiche Anleger würden sich fragen, ob sich jetzt bei der BASF-Aktie der Einstieg lohne.Bei BASF bleibe auch dieses Jahr schwierig. So würden die anhaltend niedrigen Preise für viele Produkte des Ludwigshafener Unternehmens wie z.B. TDI weiterhin das Konzernergebnis belasten. Klammere man den positiven Ergebnisbeitrag der Abspaltung der Energietochter Wintershall aus, so liege der Gewinn des Chemieriesen unter dem Niveau des Vorjahres (5,12 Euro je Aktie). Auch für 2020 lägen die aktuellen Prognosen mit 3,80 Euro je Aktie darunter. Indes habe sich zumindest das Chartbild zuletzt wieder etwas aufgehellt und mache durchaus wieder Mut.Die BASF-Aktie bleibe für Dividendenjäger eine solide Halteposition (Stopp: 54,50 Euro), so Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 15.10.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: