XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

60,16 EUR +0,10% (17.12.2018, 09:30)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

60,03 EUR -0,03% (17.12.2018, 09:45)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (17.12.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner, Redakteur des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.2018 werde wegen diverser Probleme und Herausforderungen definitiv nichts als eines der glanzvollsten Jahre in die Firmengeschichte von BASF eingehen. Auch mit dem Aktienkurs sei es dementsprechend deutlich nach unten gegangen. Jetzt würden sich die Blicke auf das Jahr 2019 richten. Was sei möglich?Gehe es nach den Analysten, so werde BASF den Umsatz im kommenden Jahr von 62,6 auf 64,9 Mrd. Euro steigern. Das EBITDA sollte von 9,6 auf 10,1 Mrd. Euro leicht steigen, der Nettogewinn mit 5,1 Mrd. Euro fast exakt auf dem 2018er Niveau liegen. Die Nettoverschuldung sollte nach dem Anstieg 2018 im Zuge diverser - strategisch sinnvoller - Übernahmen wie etwa dem Saatgut-Geschäft von Bayer von 17,8 auf 16,5 Mrd. Euro verringert werden.Allzu große Sprünge werde es bei der Gewinnentwicklung des Chemieriesen 2019 aller Voraussicht nach wohl eher nicht geben. Dementsprechend sei die Aktie mit einem 2019er KGV von 11 zwar nicht teuer, aber auch nicht wirklich günstig bewertet.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: