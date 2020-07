Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

51,46 EUR -0,56% (16.07.2020, 09:32)



Xetra-Aktienkurs BASF-Aktie:

51,59 EUR -0,44% (16.07.2020, 09:18)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 117.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg der Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Das Portfolio habe BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2019 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (16.07.2020/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Zürich (www.aktiencheck.de) - BASF: Bullen lauern unterm Widerstand bei EUR 52,00 - ChartanalyseDie Aktien von BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) befinden sich seit dem Coronacrash-Tief bei EUR 37,35 vom 16. März in einem soliden Aufwärtstrend, wie aus der Veröffentlichung "KeyInvest DailyTrader" der UBS hervorgeht.Am 26. Mai sei den Bullen der Durchbruch über den wichtigen 50er EMA bei EUR 46,70 gelungen, womit ein weiteres Stärkesignal generiert worden sei. Es sei dann auch ein weiterer Hochlauf bis EUR 58,40 am 08. Juni gefolgt. Dabei sei den Bullen am 05. Juni per Gap Up auch der Durchbruch über den 200er EMA bei EUR 55,80 gelungen. Doch der Bullenausflug über den 200er EMA habe nur kurz gewährt. In der Folge sei es wieder bis zum 50er EMA bei EUR 49,42 am 15. Juni zurückgegangen. Der 50er EMA habe von den Bullen verteidigt und somit weitere Stärke signalisiert werden können. Die Aktien von BASF würden seitdem seitwärts am 50er EMA entlang notieren und würden auf der Oberseite durch den Widerstandsbereich um EUR 52,00 blockiert.Ausblick: Die Aktien von BASF würden sich in einer Seitwärtsbewegung im übergeordneten Aufwärtstrend befinden. Am Vortag sei mit EUR 52,23 ein neues Verlaufshoch markiert worden.Die Long-Szenarien: Das neue Verlaufshoch sei ein kleines Indiz für weitere Stärke. Gelinge den Bullen auch der Anstieg über den Widerstandsbereich bei EUR 52,00/52,50, wäre mit einem weiteren Hochlauf zum 200er EMA bei EUR 54,68 zu rechnen. Erst wenn den Bullen auch hier der nachhaltige Durchbruch nach oben gelinge, würde sich die Lage für die Aktien langfristig deutlich aufhellen. Das erste Anlaufziel der Bullen wäre dann das Verlaufshoch vom 08. Juni bei EUR 58,40. Darüber dürften die Widerstandsbereiche bei EUR 60,70 und EUR 64,00 folgen. Solange die Aktien über dem 50er EMA notieren würden, sei ein weiterer Kursanstieg zu erwarten.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BASF-Aktie: