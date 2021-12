Börsenplätze BASF-Aktie:



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

60,03 EUR -0,55% (09.12.2021, 11:46)



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

59,94 EUR -0,58% (09.12.2021, 11:31)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (09.12.2021/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Bereits seit mehreren Wochen befinde sich die BASF-Aktie in einem regelrechten Abwärtssog - obwohl es im operativen Geschäft des weltgrößten Chemieriesen weiterhin rund laufe. Mit der Frage, ob nun der passende Zeitpunkt für einen Einstieg beim DAX-Konzern gekommen sei, würden sich aktuell viele Anleger befassen - und auch die Analysten.So habe nun die US-Großbank JPMorgan die BASF-Aktie nach dem Kursrückgang der vergangenen Monate von "neutral" auf "overweight" hochgestuft. Das Kursziel sei auf 78 Euro belassen worden. Die Unsicherheit im Zusammenhang mit Corona werde wohl anhalten, doch die Konjunkturaussichten für 2022 seien günstig, habe Analyst Chetan Udeshi geschrieben. Bei etlichen Chemietiteln böten sich attraktive Einstiegsmöglichkeiten. Die BASF-Aktie sei angesichts des Kursrückgangs im bisherigen Jahresverlauf nun wieder attraktiv. Sie weise laut Udeshi fast die höchste Dividendenrendite in der Branche auf.Indes habe die Baader Bank die Einstufung für BASF angesichts der Ausgliederung von Abgaskatalysatoren in eine neue Geschäftseinheit mit Fokus auch auf Batterie-Recycling auf "buy" mit einem Kursziel von 85 Euro belassen. Analyst Markus Mayer habe von einer logischen Konsequenz der neuen Strategie des deutschen Chemiekonzerns gesprochen. Er sehe in dem Schritt einen weiteren Treiber für eine Neubewertung der BASF-Aktie.(Mit Material von dpa-AFX)Hinweis auf Interessenkonflikte: Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link