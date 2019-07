XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

61,03 EUR +1,35% (15.07.2019, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

61,08 EUR -0,02% (16.07.2019, 08:38)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (16.07.2019/ac/a/d)





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die BASF-Aktie sei zuletzt eingebrochen, nachdem der Ludwigshafener Konzern seine bisherige Jahresprognose gesenkt habe. Das Papier sei daraufhin bis knapp über das Jahrestief gefallen, das Ende Mai bei 58,41 Euro markiert worden sei. Seitdem habe sich der Titel aber wieder leicht erholen können.Die Chancen stünden nun gar nicht so schlecht, dass bei BASF nun praktisch "alles Negative" im Kurs eingepreist sei. Zeige sich die Weltkonjunktur über die kommenden Monate hinweg robust, werde die Aktie in einem Jahr sicherlich höher notieren als derzeit. Ein positives Zeichen aus charttechnischer Sicht sei außerdem, dass kein neues Tief markiert worden sei. Wirkliche Entwarnung könne aber erst beim Sprung über die 200-Tage-Linie gegeben werden. Anleger könnten mit einem Stopp bei 54,50 Euro investiert bleiben, so Marion Schlegel, Redakteurin des Anlegermagazins "Der Aktionär", in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 16.07.2019)(Mit Material von dpa-AFX)