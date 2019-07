Börsenplätze BASF-Aktie:



XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

60,80 EUR +0,96% (15.07.2019, 15:51)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

60,90 EUR +1,06% (15.07.2019, 16:03)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 122.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2018 weltweit einen Umsatz von rund 63 Milliarden Euro. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (15.07.2019/ac/a/d)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner vom Online-Anlegermagazin "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Vor einer Woche habe der Ludwigshafener Chemiegigant die Marktteilnehmer mit einer weitaus größeren Prognosesenkung als im Vorfeld erwartet geschockt. Im Zuge dessen sei es mit dem DAX-Titel zunächst deutlich abwärts gegangen. Inzwischen habe sich die BASF-Aktie aber wieder erholt - und zwar aus gutem Grund.Denn die konjunkturellen Aussichten für den zyklischen Konzern würden sich nun weiter aufhellen. So wachse die chinesische Wirtschaft sämtlichen Unkenrufen zum Trotz weiter: Um satte 6,2 Prozent habe das Bruttoinlandsprodukt erhöht werden können.Und auch der in den USA vielbeachtete Frühindikator Empire State Index steige im Juli um 4,3 Punkte und damit wesentlich stärker als erwartet worden sei (2,0 Punkte). Zum Vergleich: Im Juni sei er noch um 8,6 Zähler zurückgegangen.Die Chancen stünden tatsächlich nicht schlecht, dass bei BASF nun praktisch "alles Negative" bereits im Kurs eingepreist sei. Zeige sich die Weltkonjunktur über die nächsten Monate hinweg robust, werde die BASF-Aktie in einem Jahr sicherlich höher stehen als derzeit.Anleger können bei der BASF-Aktie investiert bleiben, der Stopp sollte bei 54,50 Euro belassen werden, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 15.07.2019)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link