Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 110.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2020 weltweit einen Umsatz von 59 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (30.11.2021/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Tim Temp vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Aktie des deutschen Chemieriesens BASF sei weiter im Sinkflug und in der vergangenen Woche habe sich der Abverkauf sogar beschleunigt. Gleichzeitig mache das Unternehmen kräftig Dampf bei seinen Klimazielen und operativ laufe es auch rund. Anleger würden sich fragen, wann der Titel zur Erholung ansetze - diese Marken würden Aufschluss geben.Operativ laufe es trotz Pandemie rund bei BASF, das habe der letzte Quartalsbericht bewiesen. Auch die Analysten seien überzeugt von der Aktie. Vor wenigen Tagen habe sich beispielsweise die Baader Bank positiv geäußert und sehe rund 50 Prozent Erholungspotenzial mit einem Zielkurs von 85 Euro.Aus technischer Sicht scheine der Kursrutsch aus der vergangenen Woche übertrieben. Der RSI-Indikator notiere bei einem Wert von 26 und damit so tief wie zuletzt im Frühjahr 2020 inmitten des Corona-Crashs. Auch die Bollinger-Bänder würden einen unverhältnismäßig harten Abverkauf andeuten, da der Kurs seit einigen Tagen am unteren Band ausgebrochen sei.Der Titel notiere nun an einer Unterstützung bei 57,28 Euro. Etwas tiefer, bei rund 55 Euro befinde sich eine weitere Supportzone. Anleger würden jetzt hoffen, dass sich der Kurs hier stabilisieren könne.Ein Einstieg zum jetzigen Zeitpunkt drängt sich in der aktuellen Situation nicht auf, aber der Titel gehört auf die Watchlist, so Tim Temp von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.11.2021)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Hinweis auf Interessenkonflikte: