XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

96,86 EUR -0,15% (06.11.2017, 13:05)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

96,856 EUR -0,12% (06.11.2017, 13:19)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (06.11.2017/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie kurz vor Allzeithoch - Gewinne laufen lassen! AktienanalyseThorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", rät in einer aktuellen Aktienanalyse die Gewinne bei der Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) laufen zu lassen.Bei der BASF-Aktie werde es erst mal spannend, denke der Börsenexperte. Sie notiere nun knapp 50 Cent unter dem Allzeithoch von 97,04 Euro. Die BASF-Aktie könnte darüber gehen, auch wenn es nach dem starken Kursanstieg früher oder später zu deutlichen Gewinnmitnahmen kommen werde.BASF laufe es weiterhin gut - im Ölbereich durch den steigenden Ölpreis, aber auch im Chemiebereich. BASF sei sehr breit aufgestellt, die Bilanz sei top, das Management sei stark und man sei in sehr vielen attraktiven Wachstumsmärkten aktiv, so der Aktienprofi.Wer bei der BASF-Aktie dabei ist, sollte die Gewinne laufen lassen und wer nicht engagiert ist, könnte einen kleinen Rücksetzer abwarten, so Thorsten Küfner, Redakteur beim Anlegermagazin "Der Aktionär", im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 06.11.2017)Börsenplätze BASF-Aktie: