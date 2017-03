XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

90,47 EUR +0,27% (10.03.2017, 10:04)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

90,465 EUR +0,18% (10.03.2017, 10:19)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg unserer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Unser Portfolio haben wir in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (10.03.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie: Wende zum Besseren - AktienanalyseDer Chemieriese BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) hat seinen Umsatz im Schlussquartal um sieben Prozent auf knapp 14,9 Mrd. Euro gesteigert, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Das EBIT habe sich um 15 Prozent auf 1,2 Mrd. Euro verbessert. Zu verdanken hätten das die Ludwigshafener insbesondere den gestiegenen Öl- und Gaspreisen. Aber auch das Geschäft mit Basischemikalien habe sich gut entwickelt. Unter dem Strich habe das Unternehmen 689 Mio. Euro verdient - und damit sogar in etwa doppelt so viel wie im Vorjahr. 2015 hätten allerdings Abschreibungen das Ergebnis belastet.Der Schlussspurt habe dazu geführt, dass BASF im Gesamtjahr noch einen Gewinnanstieg von zwei Prozent auf 4,1 Mrd. Euro geschafft habe. Der Umsatz sei zwar deutlich um 18 Prozent auf 70,5 Mrd. Euro zurückgegangen. Grund hierfür sei aber vor allem die Trennung vom Gashandelsgeschäft gewesen. Vorstandschef Kurt Bock habe sich deshalb mit dem Erreichten zufrieden gezeigt: "Im Laufe des Jahres ist es uns gelungen, das Wachstum der BASF von Quartal zu Quartal zu steigern." Vor allem in Asien habe der Absatz im Chemiegeschäft kontinuierlich zugelegt.Von der Wende zum Besseren würden auch die Aktionäre profitieren: Die Ausschüttung solle um 0,10 Euro auf 3,00 Euro je Aktie erhöht werden. Auf Basis der aktuellen Notiz errechne sich somit eine Dividendenrendite von 3,3 Prozent. Die BASF-Aktie habe sich davon zuletzt allerdings kaum noch beeindrucken lassen - angesichts der 60-Prozent-Hausse seit dem Zwischentief von vor über einem Jahr wenig verwunderlich. Zudem prognostiziere das Unternehmen für 2017 zwar einen kräftigen Umsatzanstieg von mindestens sechs Prozent, beim Gewinn aber habe sich Bock zurückhaltender geäußert: Das EBIT solle nur "leicht" steigen. Nach BASF-Definition bedeute das ein bis zehn Prozent. Darüber hinaus habe der Firmenlenker auf erhebliche politische Unsicherheiten verwiesen.Börsenplätze BASF-Aktie: