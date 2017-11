XETRA-Aktienkurs BASF-Aktie:

95,99 EUR -0,02% (02.11.2017, 17:35)



Tradegate-Aktienkurs BASF-Aktie:

95,98 EUR +0,40% (02.11.2017, 21:58)



ISIN BASF-Aktie:

DE000BASF111



WKN BASF-Aktie:

BASF11



Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BAS



NASDAQ OTC Ticker-Symbol BASF-Aktie:

BFFAF



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. Wir verbinden wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 114.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Ihr Portfolio hat die BASF SE in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2016 weltweit einen Umsatz von rund 58 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com (02.11.2017/ac/a/d)



Schwarzach am Main (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktie: Keine großen Sprünge mehr erwartet - AktienanalyseBASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) hat Zahlen vorgelegt - und die sehen auf den ersten Blick durchaus ansprechend aus, so die Experten vom "ZertifikateJournal" in einer aktuellen Veröffentlichung.Die Ludwigshafener hätten ihren Umsatz im dritten Quartal um neun Prozent auf 15,3 Mrd. Euro steigern können. Das bereinigte Betriebsergebnis sei um 16 Prozent auf 1,8 Mrd. Euro geklettert. Der Gewinn sei sogar um 50 Prozent auf 1,3 Mrd. Euro gestiegen. Damit habe der Konzern die Erwartungen teils deutlich übertroffen.Die BASF-Aktie habe dennoch den Rückwärtsgang eingelegt. Denn der Gewinnsprung gehe fast ausschließlich auf die starke Geschäftsentwicklung im Bereich Basischemikalien zurück. Zudem sei der im Juli angehobene Ausblick lediglich bestätigt worden. Das Management erwarte trotz der guten Resultate für 2017 weiterhin ein Wachstum beim Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Sondereinflüssen von mindestens elf Prozent. Der Umsatz solle um mindestens sechs Prozent zulegen.Zu bedenken gelte, dass die BASF-Aktie seit Ende August um mehr als 14 Prozent gestiegen sei und damit den DAX auf kurze Sicht klar hinter sich gelassen habe. Auch Analysten würden zunächst keine großen Sprünge mehr erwarten. Der Durchschnitt der Kursziele liege mit 93,66 Euro lediglich vier Prozent über der Notiz.Börsenplätze BASF-Aktie: