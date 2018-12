Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link.



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von mehr als 60 Milliarden EUR.



Frankfurt (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse der DZ BANK:Die Analysten der DZ BANK nehmen in einer aktuellen Veröffentlichung die Aktie des Chemiegiganten BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Einige Analysten hätten bereits nach Vorlage des 9-Monatsberichtes befürchtet, dass der Chemiekonzern BASF seine Ergebnisziele für das Geschäftsjahr 2018 kappen könnte. Nun habe sich diese Annahme bewahrheitet. Das Unternehmen habe am vergangenen Freitag seine Gewinnprognosen gesenkt. Beim Ergebnis vor Zinsen und Steuern (EBIT) vor Sondereinflüssen werde nun ein Rückgang um 15% bis 20% erwartet. Bislang sei der Konzern von einem Minus von bis zu 10% ausgegangen. Niedrigere Kunststoffpreise und die Flaute in der Automobilindustrie seien zwei belastende Faktoren. Wie die Gesellschaft mitgeteilt habe, seien außerdem erste negative Auswirkungen des Handelskonfliktes zwischen den USA und China zu spüren.Darüber hinaus mache der niedrige Rheinpegel dem Branchenprimus zu schaffen. BASF transportiere an seinem Stammwerk in Ludwigshafen etwa 40% der Güter per Schiff. Aufgrund des niedrigen Wasserstands sei dies schon seit einiger Zeit nicht mehr so einfach möglich, weshalb die Produktion habe gedrosselt werden müssen. Außerdem müssten andere Logistiklösungen gefunden werden, was mit Kosten verbunden sei.Für das laufende vierte Quartal gehe der Konzern wegen des niedrigen Rheinpegels von einer Ergebnisbelastung von voraussichtlich bis zu 200 Mio. Euro aus. Die negativen Faktoren hätten bereits im dritten Quartal die geschäftliche Entwicklung gebremst. Demnach habe sich insbesondere die Nachfrage von chinesischen Kunden deutlich verlangsamt. BASF habe daher rückläufige Ergebnisse gemeldet. Das bereinigte EBIT sei um 14% auf rund 1,5 Mrd. Euro zurückgegangen.Und nicht nur zum Ende des Jahres 2018 herrsche Gegenwind. Auch die Erwartungen für 2019 seien aktuell weniger euphorisch. Der Branchenverband VCI rechne gegenüber 2018 mit einem geringeren Wachstum in der Chemie- und Pharmaindustrie. Als bremsende Faktoren genannt würden unter anderem die Handelskonflikte und eine gedämpfte Weltwirtschaft. Der Branchenumsatz dürfte daher nur um 2,5% zulegen. Bei der Produktion gehe der Verband von einem Plus von 1,5% aus. Im laufenden Jahr dürfte Deutschlands drittgrößte Industriebranche, trotz der Abschwächung im zweiten Halbjahr, noch Bestmarken erreicht haben. Erwartet werde ein Umsatzplus von 4,5%, während die Produktion um 2,5% zugelegt haben dürfte.Um die Profitabilität zu erhöhen, werde es außerdem ein Sparprogramm geben. Es solle in den Jahren 2019 bis 2021 umgesetzt werden und die Bereiche Produktion, Logistik sowie Forschung und Entwicklung betreffen. Außerdem erhoffe man sich Einsparungen durch Digitalisierungs- und Automatisierungsaktivitäten. Insgesamt wolle der Vorstand durch das Sparprogramm das Ergebnis vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) ab Ende 2021 um jährlich 2 Mrd. Euro entlasten.Bislang hätten jedoch weder die Pläne zur Kostensenkung noch die Wachstumsstrategie ausgereicht, um die Kauflaune der Investoren wieder nachhaltig anzufachen. Stattdessen sehen wir den Kurs der BASF-Aktie weiterhin in einer Abwärtsbewegung, so die Analysten der DZ BANK. Aus charttechnischer Sicht rücke nun das Mehrjahrestief von Februar 2016 bei 56,01 Euro in den Fokus. Im Bereich dieses Tiefs könnte sich die Aktie temporär stabilisieren. Wird die potenzielle Unterstützung jedoch nachhaltig verletzt, steigt nach unserer Einschätzung die Wahrscheinlichkeit für eine Fortsetzung der Abwärtsbewegung, so die Analysten der DZ BANK. Entsprechend könnte ein Durchbruch unter 56,01 Euro als Signal für einen trendkonformen Einstieg auf der Short-Seite angesehen werden. Ein erstes Kursziel in diesem Szenario sehe man im Bereich von 51 Euro. Ein Stopp-Loss bietet sich in diesem Szenario relativ engmaschig oberhalb der Marke von 56,01 Euro an, so die Analysten der DZ BANK. (Stand vom 12.12.2018)