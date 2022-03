Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link.



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro. BASF-Aktien werden an der Börse in Frankfurt (BAS) sowie als American Depositary Receipts (BASFY) in den USA gehandelt. Weitere Informationen unter www.basf.com. (24.03.2022/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Ludwigshafener Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Die Aktenkurse der Chemiegiganten BASF, Covestro (ISIN: DE0006062144, WKN: 606214) und Evonik (ISIN: DE000EVNK013, WKN: EVNK01) seien zuletzt aufgrund der kräftig gestiegenen Öl- und Gaspreise sowie der Unsicherheiten bezüglich der weiteren Entwicklung der Weltwirtschaft unter Druck geraten. Neben höheren Ausgaben für Rohstoffe könnte die Konzerne bald auch noch etwas Anderes belasten - wenn auch in deutlich geringerem Umfang.So würden angesichts hoher Inflationsraten die Angestellten mehr Geld verlangen. Die Tarifgespräche für die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie seien nun zunächst doch auf eine weitere Runde vertagt worden. Am 4. und 5. April wolle man sich wieder zusammensetzen, hätten die Gewerkschaft IG BCE und der Branchenverband BAVC am Dienstag nach dem zweitägigen Auftakt ihrer Verhandlungen auf Bundesebene in Hannover angekündigt.Dabei würden voraussichtlich Lohnsteigerungen im Bereich der hohen Teuerung vorerst vermieden. Im weiteren Jahresverlauf könnten dann - je nach internationaler Lage - Anpassungen möglich sein. Russland und die Ukraine seien zentrale Rohstofflieferanten der Chemiebranche.In einigen Punkten hätten sich die Tarifpartner bereits angenähert, habe es aus der Gewerkschaft geheißen. "In den Kernfragen der finanziellen Ausgestaltung einer möglichen Brückenlösung liegen sie jedoch noch weit auseinander." BAVC-Verhandlungsführer Hans Oberschulte habe betont: "Derzeit kann niemand seriös abschätzen, welche dauerhaften Folgen der Krieg für unsere Branche haben wird. Eine Zeit maximaler Unsicherheit ist keine Zeit für große Sprünge beim Entgelt."Das Marktumfeld für Chemiehersteller bleibe schwierig. Anleger können aber dennoch auf eine Erholung der aktuell sehr günstig bewerteten Dividendenperlen setzen, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". Die Stoppkurse sollten dabei auf 39,00 Euro (BASF) bzw. 18,00 Euro (Evonik) gesetzt werden. Bei Covestro sollte der Stopp auf 33,00 Euro nachgezogen werden. (Analyse vom 24.03.2022)(Mit Material von dpa-AFX)