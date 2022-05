Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie für eine nachhaltige Zukunft. Das Unternehmen verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Rund 111.000 Mitarbeitende in der BASF-Gruppe tragen zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt bei. Sein Portfolio hat BASF in sechs Segmenten zusammengefasst: Chemicals, Materials, Industrial Solutions, Surface Technologies, Nutrition & Care und Agricultural Solutions. BASF erzielte 2021 weltweit einen Umsatz von 78,6 Milliarden Euro.



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Thorsten Küfner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie der BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Der Chemieriese BASF leide weiter unter den anhaltend hohen Energiepreisen, den konjunkturellen Sorgen sowie den Ängsten, dass es bei den deutschen Werken zu einem Engpass beim Erdgas kommen könnte. Dabei gerate aber nahezu komplett in Vergessenheit, dass der DAX-Konzern auch über eine starke Agrochemie- und Saatgutsparte verfüge.Und hier laufe es dank anhaltend hoher Preise für Agrarprodukte nach wie vor sehr gut. Darauf habe nun erneut Bernstein-Research-Analyst Gunther Zechmann hingewiesen. Im Rahmen einer Agrarkonferenz des US-Analysehauses hätten sich ihm zufolge alle Redner optimistisch geäußert. Das Marktumfeld in diesem Segment bleibe positiv, vermutlich dürften die Preise für Mais, Weizen & Co noch längere Zeit hoch bleiben. Darüber hinaus sehe Zechmann weiteres Potenzial, sollte beispielsweise Gen-Editierung in der EU zugelassen werden. Er stufe die BASF-Aktie weiterhin mit "outperform" ein und sehe den fairen Wert unverändert bei 87,00 Euro.Die Aussichten für das Agrarchemie-Geschäft von BASF würden gut bleiben. Auch für den Gesamtkonzern seien die mittel- bis langfristigen Perspektiven alles andere als schlecht. Doch die kurzfristigen Herausforderungen würden den Kurs weiterhin belasten. Daher bleibet der günstig bewertete DAX-Titel vorerst weiterhin nur für Mutige geeignet (Stopp: 39,00 Euro), so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 30.05.2022)Hinweis auf Interessenkonflikte:Der Vorstandsvorsitzende und Mehrheitsinhaber der Herausgeberin Börsenmedien AG, Herr Bernd Förtsch, ist unmittelbar und mittelbar Positionen über die in der Publikation angesprochenen nachfolgenden Finanzinstrumente oder hierauf bezogene Derivate eingegangen, die von der durch die Publikation etwaig resultierenden Kursentwicklung profitieren können: BASF.