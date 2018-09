Börsenplätze BASF-Aktie:



Kurzprofil BASF SE:



BASF (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) steht für Chemie, die verbindet - für eine nachhaltige Zukunft. BASF verbindet wirtschaftlichen Erfolg mit dem Schutz der Umwelt und gesellschaftlicher Verantwortung. Mehr als 115.000 Mitarbeiter arbeiten in der BASF-Gruppe daran, zum Erfolg ihrer Kunden aus nahezu allen Branchen und in fast allen Ländern der Welt beizutragen. Sein Portfolio hat BASF in den Segmenten Chemicals, Performance Products, Functional Materials & Solutions, Agricultural Solutions und Oil & Gas zusammengefasst. BASF erzielte 2017 weltweit einen Umsatz von 64,5 Milliarden EUR. BASF ist börsennotiert in Frankfurt (BAS), London (BFA) und Zürich (BAS). Weitere Informationen unter www.basf.com. (28.09.2018/ac/a/d)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BASF-Aktienanalyse von Thorsten Küfner, Redakteur des Online-Anlegermagazins "Der Aktionär":Thorsten Küfner von "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Chemiekonzerns BASF SE (ISIN: DE000BASF111, WKN: BASF11, Ticker-Symbol: BAS, NASDAQ OTC-Symbol: BFFAF) unter die Lupe.Das Unternehmen habe sich mit der Investorengruppe LetterOne auf eine Fusion der Öltöchter Wintershall und DEA geeinigt. Gestern seien die entsprechenden Verträge unterzeichnet worden. An Wintershall DEA halte er 67%, LetterOne 33%. Würden die zuständigen Wettbewerbsbehörden grünes Licht geben, solle die Transaktion im Verlauf des ersten Halbjahres 2019 abgeschlossen werden.Mittelfristig werde ein Börsengang des neu entstandenen Energiekonzerns angestrebt, schon jetzt passe der DAX-Konzern die Prognosen an. Die Wintershall-Ergebnisse würden nun rückwirkend zum 1. Januar 2018 nicht mehr in der Gewinn-und-Verlust-Rechnung von BASF auftauchen. Demnach solle der Umsatz leicht über dem (ebenfalls um Wintershall bereinigten) Umsatz von 61,2 Mrd. Euro liegen. Beim EBIT vor Sondereinflüssen werde ein leichter Rückgang erwartet, beim EBIT sogar ein deutlicher Rückgang (Vorjahr: 7,6 Mrd. Euro).Der Abschluss der Verhandlungen sei positiv zu werten, das Update zur Gewinnentwicklung im laufenden Jahr sei dagegen kein Anlass für Freudensprünge, komme jedoch auch nicht vollkommen unerwartet, schließlich sei die Sparte Oil & Gas 2018 einer der Wachstumsmotoren gewesen.Ein Einstieg bei der BASF-Aktie drängt sich aktuell vorerst nicht auf, bereits investierte Anleger beachten den Stopp bei 75,00 Euro, so Thorsten Küfner von "Der Aktionär". (Analyse vom 28.09.2018)Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link