Frankfurt-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

102,38 Euro +8,33% (20.08.2019, 15:23)



Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

101,12 EUR +7,38% (20.08.2019, 15:40)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

110,67 USD +6,19% (20.08.2019, 15:43)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist Baidu an der Börse gelistet.

(20.08.2019/ac/a/n)



New York (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse der Analystin Grace Chen von Morgan Stanley:Im Rahmen einer Aktienanalyse rät die Analystin Grace Chen von Morgan Stanley in Bezug auf die Aktien des chinesischen Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) weiterhin zu einer Gleichgewichtung.BAIDU Inc. habe mit dem im abgelaufenen Quartal erzielten Umsatz die Prognosen und die eigene Guidance leicht übertroffen. Auch die operative Marge sei stärker gewesen als angenommen.Spannung herrsche nun welche Töne das Management in der Telefonkonferenz hinsichtlich der Umsatzentwicklung in der zweiten Jahreshälfte anschlage.Analystin Grace Chen hält am Kursziel für die BAIDU-Aktie von 125,00 USD fest.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU für das genannte Analysten-Haus unter folgendem Link Börsenplätze BAIDU-Aktie: