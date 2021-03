Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

227,00 EUR -1,73% (18.03.2021, 11:55)



NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

277,13 USD +3,88% (17.03.2021, 21:00)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

B1C



NASDAQ-Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Ticker-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (18.03.2021/ac/a/n)



Offenlegung von möglichen Interessenskonflikten:



Mögliche Interessenskonflikte können Sie auf der Site des Erstellers/ der Quelle der Analyse einsehen.





Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Internet-Konzerns BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Ticker-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Alibaba und JD.com hätten es bereits vorgemacht. Jetzt würden auch die in der USA gelisteten Tech-Konzern BAIDU und Bilibili ein Zweitlisting in Hongkong anpeilen.95 Mio. neue BAIDU-Aktien sollten zu einem Preis von 252 HKD (Hongkong-Dollar) ausgegeben werden, womit der Suchmaschinenriese rund 23,94 Mrd. HKD (2,58 Mrd. Euro) einnehmen dürfte. Die Emissionsbanken könnten aber noch "Greenshoe"-Optionen ziehen und weitere 3,6 Mio. Aktien verkaufen.Die chinesischen Tech-Firmen hätten jedoch nicht etwa Heimweh entwickelt, sondern würden mit den Zweitlistings auf politisch motivierte Aktionen seitens der USA reagieren. So habe die NYSE die ADRs von China Mobile oder China Telecom vom Handel ausgeschlossen, nachdem eine "Executive Order" des damaligen Präsidenten Donald Trump erging, die US-Investoren den Handel verboten habe.Bitte beachten Sie auch Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenskonflikten im Sinne der Richtlinie 2014/57/EU und entsprechender Verordnungen der EU unter folgendem Link Börsenplätze BAIDU-Aktie: