NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

104,22 USD +7,78% (19.08.2019, 22:00)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie Deutschland:

B1C



NASDAQ Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NYSE-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (20.08.2019/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt in einer aktuellen Aktienanalyse die Aktie des Suchmaschinenbetreibers BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.Der chinesische Konzern habe am Montag die Zahlen zum zweiten Quartal vorgestellt und die Anleger positiv überrascht. Sowohl Umsatz als auch Gewinn hätten die Erwartungen der Analysten übertroffen. Die BAIDU-Aktie habe nachbörslich kräftig zugelegt.BAIDU könne sich inmitten eines angespannten Marktumfeldes mit stärker werdender Konkurrenz behaupten. Die positive Kursreaktion sei aber ein Tropfen auf den heißen Stein. In den vergangenen 52 Wochen habe die BAIDU-Aktie rund 54% verloren. Anleger sollten mit einem Einstieg warten, bis eine Bodenbildung abgeschlossen sei, so Benedikt Kaufmann vom Anlegermagazin "Der Aktionär" in einer aktuellen Aktienanalyse. (Analyse vom 20.08.2019)Börsenplätze BAIDU-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:102,98 EUR +9,36% (20.08.2019, 11:30)