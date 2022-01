NASDAQ-Aktienkurs BAIDU-Aktie:

152,12 USD -0,79% (10.01.2022, 16:46)



ISIN BAIDU-Aktie:

US0567521085



WKN BAIDU-Aktie:

A0F5DE



Ticker-Symbol BAIDU-Aktie:

B1C



NASDAQ-Symbol BAIDU-Aktie:

BIDU



Kurzprofil BAIDU Inc.



BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) ist ein chinesischer Suchmaschinenbetreiber. Such-Applikationen wie Karten, Bilder, Videos oder News sind auf der Seite zu finden. Die Suchmaschine gehört zu den weltweit am häufigsten aufgesuchten Seiten. Der Hauptsitz ist in Peking. Seit dem 5. August 2005 ist BAIDU an der Börse gelistet. (10.01.2022/ac/a/n)



Kulmbach (www.aktiencheck.de) - BAIDU-Aktienanalyse von "Der Aktionär":Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" nimmt im Interview mit "Der Aktionär TV" die Aktie von BAIDU Inc. (ISIN: US0567521085, WKN: A0F5DE, Ticker-Symbol: B1C, NASDAQ-Symbol: BIDU) unter die Lupe.BAIDU habe die erste chinesische Metaverse-Konferenz organisiert. Dieses Thema brauche sicherlich noch ein paar Jahre, doch der chinesische Konzern sei schon jetzt im Bereich Künstliche Intelligenz weit fortgeschritten. Hinzu komme die Elektroauto-Fantasie bei BAIDU. Das Unternehmen wolle in einer Partnerschaft mit Geely 2023 die Massenproduktion starten. Die BAIDU-Aktie habe derweil einen Stabilisierungsversuch gewagt. Die China-Aktien würden jedoch sehr riskant bleiben. Risikofreudige Anleger könnten aber bei BAIDU zugreifen, so Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im Interview mit "Der Aktionär TV". (Analyse vom 10.01.2022)Das vollständige Interview mit Florian Söllner vom Anlegermagazin "Der Aktionär" im "Der Aktionär TV" können Sie HIER abrufen.Börsenplätze BAIDU-Aktie:Tradegate-Aktienkurs BAIDU-Aktie:133,60 EUR -1,04% (10.01.2022, 16:58)